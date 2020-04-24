Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suudi Arabistan'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi

Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Bekir Bektaş   | 24.04.2020
Suudi Arabistan'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşını taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na indi.

Tahliye öncesi Antalya Havalimanı'nda yoğun tedbir alındı. Yolcuların geleceği terminalde dezenfeksiyon çalışması yapıldı, havalimanına girişler durduruldu.

Uçaktan inen yolcular sağlık ekiplerince kontrolden geçirildikten sonra kendilerini bekleyen otobüslere sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak bindirildi.

Söz konusu 349 kişi daha sonra gözlem altında tutulacakları Isparta ve Burdur'a götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi
Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı 'uluslararası dayanışma' çağrısı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi
Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği

Benzer haberler

SETA uzmanları Kovid-19 kriz yönetimi stratejilerini değerlendirdi

SETA uzmanları Kovid-19 kriz yönetimi stratejilerini değerlendirdi

Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı 'uluslararası dayanışma' çağrısı

Mescid-i Aksa İmamı'ndan İsrail'in koronavirüs bahanesiyle işgalini genişletmeye çalıştığı uyarısı

Liglerin iptal edildiği Hollanda'da şampiyon çıkmayacak

Liglerin iptal edildiği Hollanda'da şampiyon çıkmayacak
İngiliz bakanlar koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti

İngiliz bakanlar koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı