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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Türkiye

Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

İbrahim Erikan   | 30.04.2020
Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

Adana

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Suudi Arabistan'daki 168 Türk vatandaşını taşıyan uçak Adana Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcuların, valizleri de dezenfekte edildi.

Ardından apronda bekletilen otobüslere sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bindirilen vatandaşlar, karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna gönderildi.

Bu kişiler, yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.

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