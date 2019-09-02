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Türkiye

Suudi Arabistan'da bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi

Suudi Arabistan makamları, Duba Limanı'nda iki hafta beklettiği Türk tırlarının geçişine izin verdi.

Mahmut Geldi   | 02.09.2019
Suudi Arabistan'da bekletilen Türk tırlarının geçişine izin verildi

İstanbul

AA muhabirine konuşan Türk şoförler, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Duba Limanı'ndan önceki günden itibaren belli aralıklarla çıkmaya başladıklarını aktardı.

Limanda bekletildikleri sürede aşırı sıcak hava nedeniyle zor günler geçirdiklerine dikkati çeken şoförler, durumlarını yakından takip eden Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerine teşekkür etti.

İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 17 Ağustos'ta Duba'ya ulaşan 73 Türk tırı, Suudi Arabistan makamları tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yaklaşık 2 haftadır gümrükte bekletiyordu.

Suudi Arabistan, 21 Temmuz'da aynı limana ulaşan 85 Türk tırını da hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş, daha sonra geçişlerine izin vermişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

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