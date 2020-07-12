Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

BMGK, Rusya'nın Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım gönderilmesini 2 kez veto etmesinin ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardımların 1 yıl devam etmesi konusunda anlaşma sağladı.

Betül Yürük   | 12.07.2020
Suriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'ye 2014 yılından beri insani yardımların girişine olanak sağlayan mekanizmayı görev süresinin dolmasının ardından 5'inci girişimde yenileyebildi. 

Almanya ve Belçika tarafından BMGK'ye sunulanan karar tasarısına 13 ülke destek verirken, Rusya, Çin ve Dominik Cumhuriyeti çekimser kaldı.

Yardımların yapıldığı sınır kapısı sayısı 1'e indirildi

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın vetosunu önlemek ve mekanizmanın yenilenebilmesi için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan vazgeçti, yardımların yapıldığı sınır kapısı sayısı 1'e indirildi.

Karara göre, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame yardımların girişine kapatılırken, Cilvegözü karşısındaki Babülhava 1 yıl daha açık tutulacak ve insani yardımlar yeniden başlayacak.

BM Babüsselame'den, Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin Suriyeliye ulaşıyordu, açık kalacak Babülhava'dan ise İdlib'de 2,8 milyon kişiye yardım gönderiliyor.

Suriye'ye insani yardımlar daha önce 4 sınır kapısı üzerinden yapılırken, Rusya geçen sene Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarını da yardımların girişine kapatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi daha hayatını kaybetti
Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı

Benzer haberler

Suriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Suriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Rusya ve Çin'in Suriye'ye uluslararası yardımları veto etmesi daha büyük kaosa neden olabilir

Suriye'de 3 milyon kişi 48 saat sonra açlığa terk edilebilir

BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye tasarısını reddetti

BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye tasarısını reddetti
Libya'dan Rusya'ya paralı askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı

Libya'dan Rusya'ya paralı askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı
Almanya'dan Libya'da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması teklifi

Almanya'dan Libya'da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması teklifi