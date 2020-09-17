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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.09.2020
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, komandoların müdahalesi ve kara ateş destek araçlarının kullanımıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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