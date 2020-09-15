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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.09.2020
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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