Euro
7.84
Dolar
6.86
BIST 100
119,483.55
Altın
1,815.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son iki haftada 599 Suriyeli İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere döndü.

Cem Genco   | 20.07.2020
Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

Hatay

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor. 

Suriyeli aileler, buradaki resmi işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Son iki hafta içinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 599 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığı öğrenildi. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiliz hükümeti 90 milyon potansiyel Kovid-19 aşısı için sipariş verdi
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 777 bini geçti
İran'da Kovid-19'dan bir günde 217 kişi hayatını kaybetti
Dr. Corut: Önlemlerin kaldırılması rehavete düşürmemeli
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı ülke Türkiye

Benzer haberler

İHH, İdlib’de 'briket okul' inşaatına başladı

İHH, İdlib’de 'briket okul' inşaatına başladı

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü sürüyor

'İdlib'in sesi' Enes Diyab'ın ölümünün birinci yıl dönümü

Afrin'de terör saldırısı: 13 yaralı

Afrin'de terör saldırısı: 13 yaralı

Beşir Derneğinin İdlib'de inşa ettirdiği 180 evin yapımı tamamlandı

Beşir Derneğinin İdlib'de inşa ettirdiği 180 evin yapımı tamamlandı
Beyaz Baretliler İdlib'de Kovid-19 tedbirlerini artırdı

Beyaz Baretliler İdlib'de Kovid-19 tedbirlerini artırdı