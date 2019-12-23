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Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine dönüşleri sürüyor

Terör örgütlerinin işgali nedeniyle yıllardır topraklarından ayrı yaşayan Suriyelilerin, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine dönüşleri devam ediyor.

Rauf Maltaş   | 23.12.2019
Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine dönüşleri sürüyor

Şanlıurfa

Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı bölgesine dönüşleri sürüyor

Terör örgütlerinin işgali nedeniyle yıllardır topraklarından ayrı yaşayan Suriyelilerin, Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerine dönüşleri devam ediyor. Suriyelilerin başta gıda ve giyim olmak üzere tüm ihtiyaçları da Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile AFAD tarafından karşılanıyor. ( Şanlıurfa Valiliği - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak ve Suriyelilerin kendi topraklarında yaşamasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulan güvenli bölgeler, ilgi odağı haline geldi. 

Suriye'deki iç savaş ve terör örgütlerinin zulmünden kaçan aileler, Tel Abyad ve Rasulayn'a dönüyor.

Suriyeliler, kendi ülke topraklarında yaşamak istediklerini ve Türkiye'nin kontrolünde olan harekat bölgesini daha güvenli bulduklarını ifade ediyor.

Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Suriye topraklarındaki Ayn İsa kampına yerleşen aileler de kamplardan ayrılarak güvenli hale gelen Tel Abyad'daki eski okullara yerleşerek Türkiye'nin desteğiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

Okullara yerleşen Suriyelilerin başta gıda ve giyim olmak üzere tüm ihtiyaçları da Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile AFAD tarafından karşılanıyor.

Bölgede faaliyetlerini sürdüren insani yardım kuruluşlarının temsilcileri, harekat bölgesindeki çocuklarla yakından ilgilenerek, yaşadıkları travmayı atlatmaları için destek oluyor.

Çocuklara oyuncaklar dağıtıp, onlarla oyun oynayan Türk heyeti, dağıttıkları şeker ve çikolatalarla da çocukları mutlu etmeye çalışıyor.

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