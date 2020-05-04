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Suriyeli genç beyin tümörü ameliyatı için Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığından, beyin tümörü nedeniyle acil ameliyat olması gereken İdlibli gencin Hatay'a getirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 04.05.2020
Suriyeli genç beyin tümörü ameliyatı için Türkiye'ye getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken gencin, Hatay'a getirilerek sağlıkçılara emanet edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib'de beynindeki tümör nedeniyle acil ameliyat olması gereken Ahmet'i Hatay'a getirdik ve sağlıkçılarımıza emanet ettik. Acil şifalar diliyoruz."

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