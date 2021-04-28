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Türkiye

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 28.04.2021
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Şanlıurfa Şuruç'ta görevli hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

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