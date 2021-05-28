Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
MSB, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, yakalananlardan ikisinin terör örgütü PKK mensubu olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şenyurt Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.