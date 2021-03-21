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Türkiye

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı Mardin'de yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lının, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.03.2021
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı Mardin'de yakalandı

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

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