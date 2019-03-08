Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı
Vicdan Hareketi üyeleri bir çok ilde Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için bir araya geldi.
Konya
Vicdan Hareketi üyeleri, Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için destek çağrısında bulundu.
Vicdan Hareketi üyeleri, Konya'da Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklara destek olmak için Hacıveyiszade Cami önünde toplandı.
Kentteki çok sayıda STK'nin de destek verdiği etkinlikte grup üyeleri, "Son kadın ve çocuk serbest bırakılana kadar", "İnsanlık için ses ver", "Zulme karşı sesini yükselt" ifadelerinin bulunduğu, Arapça, İngilizce ve Türkçe hazırlanan dövizler taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Vicdan Hareketi üyesi Asiye Kuzgun, Dünya Kadınlar Günü'nde, bombalar altındaki Suriye dahil dünyanın dört bir yanında 110 ülkede, Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını söyledi.
Suriye'de sayısız suç işlendiğine dikkati çeken Kuzgun, kadınların ve çocukların korunması, esir tutulmaması ve herhangi bir şekilde pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.
Kuzgun, "acıya, ölüm ve zulme yeter" demek için toplandıklarını belirterek, "Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz: Hemen şimdi, tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür olana dek ayaktayız." diye konuştu.
Sessiz protestoda demir parmaklıklar ardına geçen kadınlar, gözlerini bağlayıp ellerini kelepçeleyerek, Suriye'deki drama dikkati çekmeye çalıştı.
Karaman
Karaman'da da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, dövizler taşıyarak, Esed rejimini kınadı.
Vicdan Hareketi adına açıklamada yapan Seyhan Tuncel, toplanan kalabalığın, insan hayatını korumayı ve herkes için onurlu yaşam isteyen bir merhamet hareketi olduğunu söyledi.
Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini ifade eden Tuncel, "Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencelerin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme artık 'yeter' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Daha sonra kadınlar, yazmalarla birbirlerinin ellerini bağlayarak Esed rejimini protesto etti.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da ise PTT önünde bir araya gelen kalabalık, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için çağrı yaptı.
Grup adına açıklama yapan Ahmet Ertürk, mazlum ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan olmadığını söyledi.
Vicdan Hareketi'nin "tüm çocuklar yaşasın, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun" diye oluştuğunu vurgulayan Ertürk, şöyle konuştu:
"Vicdan Hareketi, insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın, Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadın ve erkekler olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz."
Protestoya AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi destek verdi.
Aksaray
Aksaray'da da Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.
Topluluk adına konuşan İpek Erçil, Vicdan Hareketi'nin herkes için onurlu bir yaşam isteyen merhamet hareketi olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz." diye konuştu.
Gaziantep
Gaziantep'te Ulu Cami önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Şube Başkanı Tuncay Mengilli, Suriye'deki iç savaşta sayısız suç işlendiğini söyledi.
Uluslararası yargı mekanizmalarının, Suriye'deki sivillerin, kadın ve çocukların korunmasından sorumlu olduğunu vurgulayan Mengilli, "Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması, temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir." diye konuştu.
Adıyaman
Adıyaman'da Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını belirtti.
Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamladıklarını ifade eden İzci, "Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok. Vicdan Hareketi; tüm çocuklar yaşasın, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatiftir. Vicdan Hareketi; insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir." ifadelerini kullandı.
Hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini dile getiren İzci, "Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz." dedi.
Kilis
Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, "Suriye'de kadınlara ve çocuklara dokunmayın" çağrısı yaptı.
Türk ve Suriye bayrakları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce "Kadınlar özgür oluncaya kadar buradayız" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, tekbir getirip, ardından "Katil Esed" ve "Zalim Esed Suriye'den defol" şeklinde sloganlar attı.
Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Kadın Kolları Başkanı Esma Şen, yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırdıklarını söyledi.
Sadece ve sadece adaletten ve mazlumdan yana tavır aldıklarını ifade eden Şen, "Suriye'de rejim güçlerince hapishanelerde tutulan cesur ve onurlu kadınlara sesleniyoruz, sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.
Trabzon
Cuma namazının ardından Trabzon İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup adına konuşan İHH Trabzon Hanım Komisyonu sorumlusu Gülderen Mumcu, Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını söyledi.
Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamladıklarını ifade eden Mumcu, "Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok." dedi.
Mumcu, "Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz." diye konuştu.
Ordu
Ordu'da, Vicdan Harekatı Platformu ile kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
İHH Ordu İl Temsilcisi Mahmut Yıldırım, Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı açıklamada, bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını belirtti.
Dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir arada olduklarını dile getiren Yıldırım, "Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz." diye konuştu.
Yıldırım, masum bir insana özgürlüğünü vermenin, yeryüzündeki en kıymetli insani yardım olduğunu vurguladı.
Giresun
Giresun Sivil İrade Platformu (GİSİP) tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan basın açıklamasıyla Suriye'deki cezaevlerin bulunan kadınlara yönelik işkence, tecavüz ve insanlık dışı uygulamalar protesto edildi.
Atatürk meydanında platformu oluşturan sivil toplum örgütleri adına basın açıklamasını okuyan İHH Giresun Genç Kadın Sorumlusu İclal Çınar, Suriye'de binlerce kadının cezaevlerinde özgürlüklerini beklediğini söyledi.
Çınar, cezaevlerindeki kadınların serbest bırakılmasını ve evlerine dönerek ailelerine kavuşmalarını istediklerini ifade ederek, "Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.