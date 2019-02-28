'Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunmasında hemfikiriz'

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye ve AB arasında üst düzey birçok görüşme yapıldığını, mart ayında da iki tarafın önemli temaslarda bulunacağını söyledi.

"Mevcut duruma baktığımızda, Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser olmak zorundayız." diyen Berger, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz bir şey var, Türkiye ve AB'nin birbirine ihtiyacı var. Elbette önümüzde tartışmamız gereken birçok siyasi sorun var. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Türkiye'nin problem yaşadığı bazı üye ülkeler vardı ancak bu sorunların çoğunu aştığımızı düşünüyorum. Yine de Türkiye'nin yakın komşuları Kıbrıs ve Yunanistan ile yaşadığı problemlerin halen tartışılması gerekiyor."

Berger, Türkiye ve AB'nin arasındaki iş birliğini artırmaya çalıştığını vurgulayarak, "Örneğin, Türk hükümeti yargıda reform ve insan hakları eylem planı gibi konuların görüşüldüğü Reform Eylem Grubu’nu yeniden oluşturdu. Bu perşembe (bugün) de İstanbul'da Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı ve onunla bağlantılı olarak Avrupa Türk İş Forumu düzenlenecek. Karşılıklı görüşmeler yoğunlaşıyor." dedi.

"Suriye konusunda herkes hemfikir"

Mart ayının ortalarında Brüksel'de gerçekleşecek konferansın Suriye'nin ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi adına önemli olduğuna dikkati çeken Berger, şöyle devam etti:

"Suriye'deki krize askeri değil siyasi bir çözüm bulunması gerektiği konusunda hemfikiriz. Mart ayında Brüksel'de gerçekleşecek konferans, Suriye'nin ve bölgenin geleceğinin desteklenmesi adına önemli. Burada Suriye’de siyasi çözüm seçeneğini kuvvetlendirmek için BM'ye nasıl destek olacağımızı konuşacağız. Bunun yanı sıra Suriye'deki krizden etkilenen birçok ülkeye nasıl yardım edeceğimizi de konuşacağız. Bunların içinde sadece Türkiye değil, Lübnan, Ürdün gibi ülkeler de var."