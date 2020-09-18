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Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli için Pakistan'da yetimlere yemek dağıtılacak

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için Pakistan'da 150 yetime 3 gün boyunca yemek dağıtılacak.

Behlül Çetinkaya   | 18.09.2020
Suriye'de şehit olan Türk Kızılay personeli için Pakistan'da yetimlere yemek dağıtılacak

Ankara

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman için Pakistan'da 150 yetime 3 gün boyunca yemek dağıtılacak.

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bulunan Anjuman Faizul İslam yetimhanesinde bugün yapılan toplantıda şehit Kıdıman için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, El-Bab ile Çobanbey arasında, üzerinde Türk Kızılay logosu bulunan araca silahlı saldırı yapıldığını hatırlatarak, "Suriye'deki 'Sevgi Mağazası'ndaki görevine gitmekte olan Kıdıman yolda kurulan hain bir pusuda şehit edildi. Onun anısına buradaki yetimhanede üç gün boyunca Kur'an okutulacak ve yemek dağıtılacak." dedi.

Camilo, yetimhanede Türk Kızılay desteğiyle eğitim gören 150 öğrenci bulunduğunu sözlerine ekledi.


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