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Türkiye

Suriye sınırına fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Erdal Türkoğlu,Cem Genco, Zekeriye Şimşek   | 14.02.2020
Suriye sınırına fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı

Hatay, Gaziantep

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı. ( Zekeriye Şimşek - Anadolu Ajansı )

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda fırtına obüsü ve zırhlı araç, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada tırlardan indirilen araçlar, Suriye sınırındaki birliklerine doğru hareket etti.

Gaziantep'e takviye tanklar ulaştı

TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank yüklü araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı. 

Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyat, Hatay istikametine doğru hareket etti. 

Tank sevkiyatının, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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