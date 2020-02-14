Suriye sınırına fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Hatay, Gaziantep
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda fırtına obüsü ve zırhlı araç, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Burada tırlardan indirilen araçlar, Suriye sınırındaki birliklerine doğru hareket etti.
Gaziantep'e takviye tanklar ulaştı
TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank yüklü araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyat, Hatay istikametine doğru hareket etti.
Tank sevkiyatının, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.