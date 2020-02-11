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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

Mehmet Fatih Aslan,Müslüm Etgü   | 11.02.2020
Suriye sınırına askeri sevkiyat Fotoğraf: Mehmet Fatih Aslan / AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü tır, kirpi ve zırhlıların bulunduğu 50 araçlık konvoy, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

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