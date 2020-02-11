Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü tır, kirpi ve zırhlıların bulunduğu 50 araçlık konvoy, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.