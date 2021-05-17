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Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 17.05.2021
Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun." ifadelerine yer verdi.

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