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Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada,Sümela Manastırı'nda 1. etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışmasının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiği bildirildi.

Meltem Yılmaz  | 06.03.2019
Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Trabzon

Trabzon Valiliği, Sümela Manastırı'nda 1. etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışmasının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Maçka İlçesi Altındere Vadisi Milli Parkı içerisinde bulunan Sümela Manastırı'nın, 2016 yılından bu tarafa restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Gelinen noktada Sümela Manastırı'nda 1. etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışmasının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Bu bölümde öncelikle ziyaretçilerimizin can güvenliğini sağlamak üzere yaklaşık 4 bin ton kaya temizliği yapılmıştır. Ayrıca manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolu düzenlenmiş, tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler yeniden restore edilerek kullanılır hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada, Sümela Manastırı'mızın 1. bölümünün tamamlanarak 18 Mayıs 2019'da Müzeler Haftası'nda hizmete açılacağı ve gelen ziyaretçilerimizin girişlerinin sağlanacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla bunun dışında kamuoyunu yanlış yönlendirecek bilgi ve yayınlara itibar edilmemesi hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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