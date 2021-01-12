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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor. Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.
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Türkiye

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden terörist yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.

Orhan Onur Gemici   | 12.01.2021
Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden terörist yakalandı

Ankara
Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.

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