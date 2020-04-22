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Sudan'dan getirilen 180 Türk vatandaşı Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

Sudan'dan yurda getirilen 180 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Muharrem Cin   | 22.04.2020
Sudan'dan getirilen 180 Türk vatandaşı Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla 180 Türk vatandaşı, Sudan'dan Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi. 

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle kent merkezine taşındı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yerleşkesi'ndeki Yesevi ve Dumlupınar yurtlarına yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacak.

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