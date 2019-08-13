Euro
6.26
Dolar
5.59
BIST 100
99,405.03
Altın
1,499.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Su sporları istasyonlarında bayram tatili yoğunluğu

Muğla'nın gözde turistlik ilçesi Marmaris'te Kurban Bayramı'nı geçirenler, su sporları istasyonlarına ilgi gösterdi.

Sabri Kesen   | 13.08.2019
Su sporları istasyonlarında bayram tatili yoğunluğu

Muğla

Kurban Bayramı'nı Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirenler, su sporları istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, bayram tatili dolayısıyla sahillerdeki hareketlilik devam ederken, adrenalin yaşamak isteyenler tatilciler su sporları etkinliklerine ilgi gösterdi.

Su sporları istasyonlarında jet-ski, banana, sürat botu, fly fish, ringo, water-ski, bot, kano ve flyboardlara binen tatilcilerin en çok parasailing adı verilen deniz paraşütlerini tercih ettiği belirtildi.

Sürat teknesine halatla bağlı paraşüte binen ve teknenin hızlanmasıyla yüzlerce metre gökyüzüne havalanan tatilciler, Marmaris Körfezi'nde renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki sahil bandında faaliyet gösteren 20 su sporları istasyonunda Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yabancı turistler kadar yerli turistlerin de su sporlarına ilgi gösterdiğini ifade eden Tunç, "Su sporları istasyonlarındaki arkadaşlarımız talebi karşılamak için çaba gösteriyor. Bütün istasyonlarımız dolu dolu bir bayram yaşıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Su sporları istasyonlarında bayram tatili yoğunluğu

Su sporları istasyonlarında bayram tatili yoğunluğu

Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu

Bayram yaklaşınca kurban pazarı yoğunlaştı

Bayramda 'uçmak' isteyenlere hazırlanıyor

Bayramda 'uçmak' isteyenlere hazırlanıyor

Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk

Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk