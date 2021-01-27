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Su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, yağış nedeniyle su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İlkan Toprak   | 27.01.2021
Su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balikesır

Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde İsmail Bacak, Küçükbostancı Mahallesi'nde yağış sonrası su dolan tünelden traktörüyle geçmeye çalıştı.

İlerleyemeyen Bacak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Suda boğulmamak için traktörün üstüne çıkan Bacak, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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