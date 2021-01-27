Su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, yağış nedeniyle su dolu tünelde traktörüyle mahsur kalan kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Balikesır
Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde İsmail Bacak, Küçükbostancı Mahallesi'nde yağış sonrası su dolan tünelden traktörüyle geçmeye çalıştı.
İlerleyemeyen Bacak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Suda boğulmamak için traktörün üstüne çıkan Bacak, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.