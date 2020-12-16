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Türkiye

STM Genel Müdür Güleryüz: Türkiye'nin global güç dengelerinde elini güçlendirmeyi sürdüreceğiz

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Güleryüz, üstlendikleri görev ve sorumlulukla Türkiye'nin global güç dengelerinde elini daha da güçlendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Göksel Yıldırım   | 16.12.2020
STM Genel Müdür Güleryüz: Türkiye'nin global güç dengelerinde elini güçlendirmeyi sürdüreceğiz

Ankara

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Özgür GüleryüzAA muhabirine, ABD yönetiminin, S-400 hava savunma sistemi almasından dolayı Türkiye'ye uygulamayı kararlaştırdığı CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararın bir süredir beklendiğini belirten Güleryüz, Türkiye'nin ulusal güvenlik konusunda dışa bağımlı olduğu noktalarda karşılaşabileceği zorlukları ortaya koyması bakımından bunun önem taşıdığını söyledi.

Güleryüz, alınan kararın, benzer zorlukları yaşamamak adına "savunma sanayisinde tam bağımsızlık" hedefiyle ilerleyen Türkiye'nin, söz konusu niyet ve kararlılığıyla çok doğru yolda olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Özgür Güleryüz, şunları kaydetti:

"Söz konusu kararın, karada, denizde ve havada gücü ve caydırıcılığı giderek artan ülkemizde, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek gayesiyle kenetlenmiş sektörümüzün, bu yöndeki çabasını daha da perçinleyeceğine inancım tam. Güçlenerek çıkacağımız bu süreçte STM olarak, ekosistemimizle ve artan iş birliklerimizle, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ülkemizin tam bağımsızlığı için yol almayı, ulusal güvenliğimizin sağlanması noktasında atılacak adımlara tümüyle destek vermeyi, üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarımızla Türkiye'nin global güç dengelerinde elini daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Savunma Sanayii Başkanlığımız (SSB) öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığımızın savunma sanayimiz için çizdiği 2023 vizyonuna, üstlendiğimiz kritik rollerle katkı sunmaya devam edeceğiz."

STM, SSB'nin iştiraki olarak faaliyet gösteriyor

CAATSA yaptırım listesine alınan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu STM, Türkiye'nin ulusal güvenliği için yüksek teknoloji gerektiren alanlarda SSB ve Türk Silahlı Kuvvetlerine, proje yönetimi, sistem mühendisliği, teknoloji transferi, teknik ve lojistik destek ile danışmanlık hizmetleri sağlamak amacıyla 1991'de kuruldu.

SSB'nin iştiraki STM, askeri deniz platformları, siber güvenlik, otonom sistemler, radar sistemleri, uydu teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, sertifikasyon ve danışmanlık gibi geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

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