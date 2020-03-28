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Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 28.03.2020
Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum." paylaşımında bulundu.


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