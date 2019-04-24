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Sri Lanka'da Müslüman ülke büyükelçilerinden Kardinal Ranjith'e ziyaret

Sri Lanka'da Müslüman ülkelerin büyükelçileri, Katolik Kilisesi Kardinali Malcolm Ranjith'i ziyaret etti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.04.2019
Sri Lanka'da Müslüman ülke büyükelçilerinden Kardinal Ranjith'e ziyaret

Ankara

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar'ın yanı sıra Pakistan, İran, Mısır, Endonezya, Malezya, Filistin, Bangladeş, Umman, Kuveyt, Katar, Afganistan, Maldivler, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçilerinin Kardinal Ranjith'i ziyaretleri sırasında Hristiyan toplumuyla dayanışma sözü verildi. 

Büyükelçiler, Ranjith'e, Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kiliseleri ve otelleri hedef alan terör saldırılarından ötürü taziyelerini de iletti.

Özçuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyan takviminde en önemli bayramlardan birini kana bulayan şiddet sonrası büyük keder içinde olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Özçuhadar, "saldırıların, terörü yenmek ve toplumsal uyumu teşvik etmek amacıyla tüm muhtemel önlemleri alarak barış için güçlü küresel çaba gösterilmesinin önemini açığa çıkardığını" vurguladı.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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