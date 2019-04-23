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Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Adıyaman'a getirildi

Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri memleketleri Adıyaman'a getirildi.

Zuhal Demirci   | 23.04.2019
Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Adıyaman'a getirildi Yiğit Ali Çavuş

Ankara

Sri Lanka'da otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri memleketleri Adıyaman'a getirildi.

İstanbul'dan tarifeli uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirilen cenazeler, uçağın kargo bölümünden alındı.

Adıyaman Belediyesine ait cenaze araçlarına konulan Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi Yeni Asri Mezarlık Camisi morguna kaldırılırken, Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi ise Gölbaşı ilçesine gönderildi.

Nariçi ve Çavuş'un yakınları havalimanında sinir krizi geçirip, gözyaşı dökerken alanda sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Cenazelerin getirildiği sırada Serhan Selçuk Nariçi'nin babası Mehmet ile Yiğit Ali Çavuş'un babası Mehmet birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi Gölbaşı ilçesinde, Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi ise Adıyaman merkezde toprağa verilecek.

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