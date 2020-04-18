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Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına "Çağrı Karşılama Personeli" de eklendi.

Ferdi Türkten   | 18.04.2020
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik

Ankara

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına "Çağrı Karşılama Personeli" de eklendi.

"112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı karşılama hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak" bu pozisyon için asgari nitelik olarak belirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinde, İçişleri Bakanlığının bu esaslar kapsamındaki mevcut dolu ve boş bulunan "Büro Personeli" sözleşmeli personel pozisyon unvanları, "Çağrı Karşılama Personeli" olarak değiştirildi. Söz konusu personelin "Büro Personeli" unvanında geçirdiği hizmet süreleri "Çağrı Karşılama Personeli" pozisyonunda geçmiş sayılacak.

Ayrıca, Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar'a ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetveli'ne "Çağrı Karşılama Personeli" ibaresi eklendi.

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