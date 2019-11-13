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Türkiye

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik

Eşinin yurt dışında göreve atanması nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan ve hizmet sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel, isteği halinde eşinin görev süresi bitiminde yeniden hizmete alınacak.

Hamdi Çelikbaş   | 13.11.2019
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik

Ankara

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, çeşitli nedenlerle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin yeniden hizmete alınma şartlarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, doğum, evlat edinme ve askerlik nedeninin yanı sıra memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan ve hizmet sözleşmesini fesheden personelin pozisyonu saklı tutulacak. İstekleri halinde ayrıldıkları kurumlarda yeniden hizmete alınacak.

Ancak bu kişilerin sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmaları ve belirtilen süreler içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldıkları kurumlara yazılı talepte bulunması gerekecek.

Yapılan düzenleme ile doğum ya da 3 yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç 2 yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldıkları kurumlara yazılı olarak başvurmaları gerekecek.

Yazılı talepler en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak

Kurumlar yazılı talepleri en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak, söz konusu kişileri istihdam edecek.

Söz konusu haktan daha önce doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler faydalanabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle, eşinin yurt dışında göreve atanması nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan ve hizmet sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel de yeniden hizmete alınma şartlarına dahil edildi.

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