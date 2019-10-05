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Sözde istihbarat sorumlusu 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi.

Barış Gündoğan   | 05.10.2019
Sözde istihbarat sorumlusu 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu belirlendi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve İHA'ların da yer aldığı operasyonda etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonlara devam edileceği vurgulandı.

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