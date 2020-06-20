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Soylu'dan Bingöl'de deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. Bingöl'de 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var." açıklamalarında bulundu.

Abdullah Çelik   | 20.06.2020
Soylu'dan Bingöl'de deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

Bingöl

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki depreme ilişkin, "4 binin üzerinde çadır sadece Bingöl'e sevk edildi. Kızılayımız 30 bin 650 öğün sıcak yemek dağıttı. 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız bölüm var. 31 orta hasarlı, 2 bin 674 az hasarlı, 151 yıkık, bağımsız bölüm var.  92 de acil yıkılacak olan bağımsız bölüm var." açıklamalarında bulundu.

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