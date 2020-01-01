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Soylu yeni yılın ilk gününde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi

Yılbaşını Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda geçiren İçişleri Bakanı Soylu, yeni yılın ilk gününde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Muhammed Boztepe   | 01.01.2020
Soylu yeni yılın ilk gününde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Yılbaşını Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda geçiren Soylu, yeni yılın ilk gününde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Askerlerle bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu. Yılbaşını Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda geçiren Soylu, daha sonra 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezini ziyaret etti. ( İçişleri Bakanlığı/Kahraman Köse - Anadolu Ajansı )

Merkeze ilişkin yetkililerlerden bilgi alan Soylu, burada tatil yapan vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Ardından şehir merkezine gelen Bakan Soylu, esnafı ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında sigara içen bir vatandaşı görerek yanına giden Soylu, bu kişiye sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu.

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