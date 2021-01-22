Soylu: Hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette 'nerede kaldı bu devlet' sözüne düçar olmadık, 'nerede kaldı bu devlet' haykırışının muhatabı olmadık." dedi.
Ankara
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