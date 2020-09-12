Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreninde konuşuyor. Polatlı'da toz bulutu hızla ilerliyor
logo
Türkiye

Soylu Giresun'da selde kaybolanların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selde suya kapılarak kaybolan vatandaşların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gültekin Yetgin   | 12.09.2020
Soylu Giresun'da selde kaybolanların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu

Giresun

Bakan Soylu, incelemelerde bulunmak üzere geldiği kentte önce Giresun Valiliğinde gerçekleştirilen "Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Soylu, başkanlık ettiği toplantının ardından, Espiye ilçesinde sele kapılarak kaybolan Umut Cantürk'ü arama çalışmalarının devam ettiği bölgede inceleme yaptı.

Arama çalışmalarının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi alan Soylu, bu alandaki çalışmaları takip eden vatandaşlarla da görüştü.

Soylu, daha sonra Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un arandığı Harşit Çayı kenarına gelerek, çalışmaları bir süre takip etti.

Bakan Soylu, incelemelerini Dereli ilçe merkezinde de sürdürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 345 bini aştı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bine yaklaştı
'Sağımda solumda entübe olup ölen hastaların son anlarını gördüm, korkunçtu'
AVM ve mağazalarda Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'ürünle temastan kaçınma'

Benzer haberler

'Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık'

'Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık'

İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Soylu Giresun'da selde kaybolanların arandığı bölgelerde incelemelerde bulundu

Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti

Kemençe üstadı Katip Şadi vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu: Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik

İçişleri Bakanı Soylu: Terörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının teker teker hesabını tutar hale geldik
İçişleri Bakanı Soylu 81 ilin valisiyle 'Kovid-19' tedbirleri toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu 81 ilin valisiyle 'Kovid-19' tedbirleri toplantısı yaptı