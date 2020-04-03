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Türkiye

Sosyal yardım ödemeleri, kolluk birimlerince hak sahiplerinin evlerinde yapılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulamayla ülke genelinde sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 03.04.2020
Sosyal yardım ödemeleri, kolluk birimlerince hak sahiplerinin evlerinde yapılıyor

Ankara

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardım ödemeleri, polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerinin evlerinde yapılıyor. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde hak sahiplerinin evlerine giden görevliler, ödemeleri burada gerçekleştiriyor.

Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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