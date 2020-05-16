Sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kararları ihlal eden 5 bin 831 araç sürücüsüne para cezası verildi, 191 iş yeri sahibine idari ve adli işlem yapıldı.
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