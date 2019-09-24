'#OurVoiceErdogan' dünya gündeminde

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Türkiye

Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan "#OurVoiceErdoğan" (Sesimiz Erdoğan) hashtagi ile Trend Topic oldu.

24.09.2019
Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma öncesinde Twitter'da açılan "#OurVoiceErdogan" başlıklı etiket yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 74'üncü Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurul'a hitap etti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Twitter'da "Sesimiz Erdoğan" anlamına gelen İngilizce "#OurVoiceErdogan" etiketi açıldı.

Kısa sürede "trend topic" listesinde dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşen etiket, yerli ve yabancı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Dünyanın dört bir yanından Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere farklı dillerde yapılan paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrım yapmaksızın mazlum ve mağdurların yanında durduğu anlatıldı.

Paylaşımlarda, Erdoğan'ın uluslararası sistemdeki adaletsizliklere ve haksızlıklara itirazını her platformda açık yüreklilikle dile getirdiği ifade edildi.

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