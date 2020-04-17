Euro
7.45
Dolar
6.87
BIST 100
98,352.26
Altın
1,686.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Türkiye

Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 488 kişinin sosyal medya hesaplarından Kovid-19'la mücadeleye ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığını belirledi.

Halil Demir   | 17.04.2020
Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 488 hesap tespit etti.

Siber polisi, Kovid-19'la mücadele kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden kamu düzenini bozmaya ve halk sağlığına zarar vermeye yönelik paylaşımlar yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, provokatif paylaşımlarda bulunan 488 hesap belirlendi.

Söz konusu hesapları yöneten şüphelilerden 143'ünün İstanbul'da, 120'sinin 36 farklı ilde, 11'inin yurt dışında olduğunu tespit edilirken, 214 hesap yöneticisinin ise belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Polis ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarda, 43 şüpheliyi gözaltına aldı. İncelenmek üzere şüphelilerin telefon ve bilgisayar gibi dijital malzemelerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı serbest kaldı. Diğer, 100 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Almanya Sağlık Bakanı: Salgın şimdilik yeniden kontrol altında
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 715'e çıktı
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 958'e yükseldi
'Saygı nöbetçisi' polisler de maske taktı

Benzer haberler

Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında

Sosyal medyada 'Kovid-19 provokasyonu' yapanlar takip altında

İstanbul polisi sahte sağlık ürünü imalatçılarına göz açtırmıyor

İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyede

'Koronavirüs' günlerinde asayiş suçları azaldı aile içi şiddet arttı

'Koronavirüs' günlerinde asayiş suçları azaldı aile içi şiddet arttı