Euro
6.19
Dolar
5.67
BIST 100
101,940.30
Altın
1,503.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Sosyal medyada dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgilere itibar etmeyiniz'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz." denildi.

Sefa Mutlu   | 26.09.2019
'Sosyal medyada dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgilere itibar etmeyiniz'

İstanbul

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki depreme ilişkin bilgilendirmelerin resmi makamlarca yapıldığına dikkat çekildi. 

Açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor
Sadr'ın sürpriz İran ziyareti ve muhtemel sonuçları
Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor

Benzer haberler

'Sosyal medyada dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgilere itibar etmeyiniz'

'Sosyal medyada dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgilere itibar etmeyiniz'

TEKNOFEST'e ilgi metro seferini etkiledi

İstanbul'da yarın için sağanak uyarısı