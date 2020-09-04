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Türkiye

Sosyal medyada dini değerleri aşağılayan şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da sosyal medya platformları üzerinden dini değerleri aşağıladığı belirlenen şüpheli E.M gözaltına alındı.

Fırat Taşdemir   | 04.09.2020
Sosyal medyada dini değerleri aşağılayan şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Bursa'da sosyal medya platformları üzerinden dini değerleri aşağıladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında dini değerleri alenen aşağıladığı belirlenen şüpheli E.M'yi ikamet ettiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde yakaladı.

İfadesi alınan E.M, hesabı kendisinin açtığını, sonrasında ise açık hesabı kimlik bilgilerini bilmediği Y.B. isimli şahsa kullanması için verdiğini beyan etmesi üzerine serbest bırakıldı.

Ancak, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine şüpheli E.M, tekrar gözaltına alındı, kendisine ait dijital materyallere de el konuldu.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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