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Türkiye

Sosyal medyada buluşan öğretmenler, sahipsiz hayvanların imdadına yetişti

Sivas'ta bir üniversite öğrencisinin sosyal medyadan başlattığı kampanyaya yem ve mama desteğinde bulunan çok sayıda hayvansever, kış şartları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarının yardımına koştu.

Kemal Erdoğmuş   | 19.01.2021
Sosyal medyada buluşan öğretmenler, sahipsiz hayvanların imdadına yetişti Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş / AA

Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı son sınıf öğrencisi Fevzi Batuhan Şahiner (23), sahipsiz hayvanlar için sosyal medyadan "Sokakta Birileri Var" kampanyası başlattı.

Bitlis'ten Bolu'ya, Ağrı'dan Antalya'ya çok sayıda öğretmenin katıldığı kampanyada esnaf ve hayvanseverlerin de desteğiyle yaklaşık yarım ton mama ve yem satın alındı.

Yem ve mamalar, sokak hayvanlarının uğrak noktaları olan Şarkışla Belediyesi çöp alanı, cami bahçeleri, parklar ve arazilere bırakıldı.

Ayrıca Veteriner Hekim Ahmet Çeliker, birçok sokak hayvanını iç ve dış parazitlere karşı aşıladı.

"Sokakta biz 10 dakika bile dayanamazken onlar aylarca yaşıyor"

Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "topluma hizmet uygulamaları" dersi kapsamında kampanyayı başlattığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerin katıldığı kampanyanın sponsor esnaf ve hayvanseverlerin desteğiyle büyüdüğünü anlatan Şahiner, "Sokakta biz 10 dakika bile dayanamazken onlar aylarca yaşıyor. Bolu'dan Aslı öğretmen, Bitlis'ten Gamze öğretmen, Antalya'dan Halime öğretmen ve daha birçok öğretmenimiz bize mama yardımında bulundu." dedi.

Şahiner, 555 kilo yem ve mamayı köpek, kedi ve kuşlar için Şarkışla'da farklı noktalarda hayvanlara ulaştırdıklarını belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Köpek ve kedilerin aşılamasını yapan veteriner hekim Ahmet Çeliker de "Hayvansever arkadaşlarla zaman zaman gelip buradaki başıboş kimsesiz köpeklere mama dağıtıyoruz. İç ve dış parazitlerini gidermek için aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine geldik, sağ olsun hayvansever arkadaşlar da geldiler." diye konuştu.

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