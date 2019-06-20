Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.50
Dolar
5.74
BIST 100
95,765.10
Altın
1,381.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim güvenliği konusunda açıklama yapıyor
logo
Türkiye

Sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı.

Nuran Erkul Kaya   | 20.06.2019
Sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı

Kocaeli

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Akdeniz'e uğurlandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi
İran medyası Mursi'nin vefatını şaşı gördü
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni

Benzer haberler

'GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz'

'GKRY adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz'

Avrupa'da en pahalı gıda ve alkolsüz içecek Norveç'te

Engelli radyocu umut dağıtıyor

'Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak'

'Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak'
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
'Öykü Arin'e yapılan kök hücre nakli yüzde 98,5 tuttu'

'Öykü Arin'e yapılan kök hücre nakli yüzde 98,5 tuttu'