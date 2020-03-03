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Türkiye

Son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 3 bin 662 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 03.03.2020
Son bir haftadaki narkotik operasyonlarında 3 bin 662 kişi yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 53 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 662 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 874 kilogram esrar, 11 kilogram eroin, 24 kilogram skunk, 18 kilogram sentetik uyuşturucu ve 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 26 bin 168 liraya el konuldu, 53 ilde 3 bin 662 şüpheli yakalandı.

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