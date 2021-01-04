Euro
9.01
Dolar
7.35
BIST 100
1,489.24
Altın
1,925.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Sertaç Bulur   | 04.01.2021
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının süreceği belirtilen açıklamada, beşincisi uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı ifade edildi.

Kısıtlama kararına uymayanlar hakkında idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Geçtiğimiz hafta için 28-29-30 Aralık tarihlerinde saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği vurgulanan açıklamada, salgınla mücadele sona erip normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uyulması gerektiği bildirildi. 

Açıklamada, "Aziz milletimize 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullandı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 85 milyon 509 bini geçti
İstanbul'da hafta kısıtlama sonrası hareketli başladı
Tokyo ve çevre eyaletlerde Kovid-19'a karşı OHAL uygulamasına yeşil ışık
Fransa'nın Kovid-19 aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu
Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Benzer haberler

Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında işlem yapıldı

Bakan Soylu: 2021'de 200 nüfus müdürlüğü daha yeni konsepte dönüştürülecek

İçişleri Bakanlığına bağlı elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek

'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasından 800 bin kişi yararlandı

'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasından 800 bin kişi yararlandı
Vefa sosyal destek grupları vatandaştan geçer not aldı

Vefa sosyal destek grupları vatandaştan geçer not aldı

İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin 'e-Devlet'ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin 'e-Devlet'ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı