Euro
9.39
Dolar
7.72
BIST 100
1,393.11
Altın
1,896.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programına katılıyor
logo
Türkiye

Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 14-21 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 21.12.2020
Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edildiği belirtildi. 

Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kaydedilen açıklamada, üçüncüsü uygulanan kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır ancak virüsle mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 180 bini geçti
Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları bir hafta askıya aldı
Katar Kovid-19 aşısını uygulamaya bu ay başlayacak
ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne sahip bir hastaya rastlandı

Benzer haberler

Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

Son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında işlem yapıldı

KADES uygulamasında 1 milyon indirme hedefi aşıldı

İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

Vatandaş sorunlarının çözümünü 'Açık Kapı'da buldu

Vatandaş sorunlarının çözümünü 'Açık Kapı'da buldu
Yılbaşında hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak

Yılbaşında hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esaslar geçerli olacak
İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu