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Türkiye

Son bir haftada 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son bir haftada, 272 düzensiz göçmeni kurtardı, bir göçmen kaçakçısını yakaladı.

Orhan Onur Gemici   | 19.12.2020
Son bir haftada 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bu kapsamda 11-17 Aralık tarihlerinde meydana gelen 5 olayda, 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

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