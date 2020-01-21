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Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek sağlık ekibi uçakla Mogadişu'ya gitti

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibi, terör saldırısında yaralananları Türkiye'ye getirmek üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gitti.

Abdullah Yasin Güler   | 21.01.2020
Somali'deki yaralıları Türkiye'ye getirecek sağlık ekibi uçakla Mogadişu'ya gitti Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Mogadişu'da iki gün önce düzenlenen saldırıda yaralananlardan 3 Türk vatandaşı ile 6 Somalili Türkiye'de tedavi edilecek.

UMKE ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağıyla Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mogadişu'ya hareket etti.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Mogadişu'daki terör saldırısında yaralananları getirmek üzere tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Sağlık ekibinin, ambulansa çevrilen askeri uçakla yaralıların intikalini en kısa sürede gerçekleştireceğini ifade eden Korkut, operasyonun başarıyla tamamlanacağını kaydetti.

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