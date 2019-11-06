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Somalı madenciler 31 Aralık'a kadar tazminat başvurusunda bulunabilecek

Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nda çalışırken 30 Kasım 2014'te toplu halde hizmet akdi sona erdirilen maden işçiler kıdem ve ihbar tazminatları için 31 Aralık 2019'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Nuran Erkul Kaya   | 06.11.2019
Somalı madenciler 31 Aralık'a kadar tazminat başvurusunda bulunabilecek

İstanbul

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te medyana gelen maden kazası sonrasında TKİ ile Soma Kömür AŞ arasındaki sözleşme kapsamında Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nın hizmet alımı yoluyla işletildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, kömür ocağında çalışırken toplu halde çıkış verilerek kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sonra erdirilen maden işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu maden işçilerinden, belirtilen kömür ocağında çalıştığı döneme ilişkin kıdem ve ihbar tazminatını alamayanların 31 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza dilekçe ile müracaat etmeleri halinde kıdem ve ihbar tazminatları herhangi bir mahkeme kararı talep edilmeksizin 29 Şubat 2020'ye kadar ödenecektir. 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında imzalanmış Rödovans Sözleşmeleri kapsamında Işıklar ve Atabacası yer altı kömür ocaklarında çalışmakta iken aynı tarihte toplu halde çıkışı verilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik olarak kurumumuzun hukuki bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte, bu kapsamda bulunan maden işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasında da kurumumuzca yasal zeminde çözüm arayışları devam etmektedir." 

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