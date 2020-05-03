Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentlerde sessizlik hakim
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği kentlerde cadde, meydan ve parklar boş kaldı.
İstanbul/Ankara/Antalya
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde uyguladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği kentlerde cadde, meydan, park ve sahiller boş kaldı.
İstanbul
Polis, İstanbul genelinde denetim yaparken, belediye ekipleri de boşalan yollarda çalışmalarını sürdürdü.
Kentte, İçişleri Bakanlığının genelgesi dışında kalan iş yerlerinin kapalı olduğu görüldü.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer ve sahil şeridinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi.
Tarihi Yarımada'da Sultanahmet ve Eminönü meydanlarında sadece görevli personel bulunurken, tarihi yapılar da sessizliğe büründü. Eyüpsultan'daki Piyer Loti Tepesi de eşşiz manzarasıyla en sakin günlerinden birini geçiriyor.
Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı, Salacak Sahili, Kadıköy Meydanı ve rıhtımı ile Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'nin de sakin olduğu görüldü.
Ankara
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde kentte sessizlik hakim.
Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, araçları durdurarak evrak denetimi yapıyor. Sokağa çıkan istisna dışındaki yaya ve araç sürücülerine kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem yapılıyor.
Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araç sürücülerine kentte dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle hız yapmamaları için uyarılarda da bulunuyor.
Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği parkların yanı sıra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve çevresinde sessizlik hakim.
Güvenlik görevlilerinin, Güvenpark'ta güvercinleri yemlediği de görüldü.
Antalya
Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulanların dışında, dışarıda kimsenin olmadığı görüldü.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Sarısu ve Lara Plajları boş kaldı. Normal zamanlarda yüzlerce insanın yürüyüş ve alışveriş yaptığı kapalı yol ile Işıklar Caddesindeki tenhalık dikkati çekti.
Yaz dönemlerinde her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgesinde ise sadece polis ekiplerinin bulunduğu görüldü.
Kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarla vatandaşların evlerine ulaştırırken, çiftçiler ise tarla ve seralarında çalışmayı sürdürdü. Yaş sebze ve meyve halinde ise önceki günlere göre yoğunluğun az olduğu görüldü.
Muğla
Muğla merkez ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça'nın ünlü sahilleri de en sakin günlerini yaşıyor.
Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Bodrum'da ise Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri sessizliğe büründü.
Fethiye'de, Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları, Ölüdeniz'deki sahil ve plajlardaki sakinlik dikkat çekti.
Ula ilçesinin ünlü Akyaka Mahallesi'ndeki sahil ve plajlar da en sakin günlerini yaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.