Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İstanbul'daki 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza kesildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 21-22 Kasım tarihlerinde belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye, 1.729.723 TL ceza yazıldığını bildirdi.
İstanbul’da— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2020
21-22 Kasım
sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 747 kişiye,
1.729.723 TL ceza yazıldı.
Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.👏🏻
Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım.#KurallaraUySevdikleriniKoru pic.twitter.com/tAZ5F56tSd
Kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, "Kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, şehrimizi ve ülkemizi korumak için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.